Plusieurs quartiers et routes inondés

Les fortes pluies, qui se sont abattues durant la matinée d’hier, ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers du chef-lieu de la wilaya.

Les eaux usées et pluviales des réseaux d’évacuation en provenance des cités de la haute-ville ont débordé particulièrement au centre-ville et ont provoqué le blocage de plusieurs routes importantes. Les crues sont dues au manque d’avaloires et à la défaillance du réseau de drainage des eaux pluviales dans certaines zones d’habitations. Les riverains et les automobilistes ont été durement pénalisés par cette situation. Les déplacements ont été impossibles durant cette journée, car les issues ont été envahies par la vase et les eaux qui ont bouché même le réseau d'assainissement. Comme c’était le cas au niveau de la rue Habbache Amar, près du marché de la ville, où une voie de cette route a été carrément bloquée par les eaux des pluies. Idem au niveau du quartier de Farachati, à l’ouest de la ville de Bouira, où la route menant vers la direction de l’éducation et le nouveau pôle universitaire a été bloquée pendant plusieurs heures. Les automobilistes ont dû faire de longs détours pour arriver à leurs destinations, chose qui a aussi provoqué des embouteillages importants sur plusieurs routes de la ville. Les accès Ouest (nouvelle gare routière) et Est (Oued D’houss) de la ville ont été aussi perturbés par ces embouteillages. Des quartiers entiers ont été inondés et leurs routes bloquées par les eaux pluviales, à l’image du quartier des 1 100 logements et de celui d’Aïn Graouche. La défaillance des réseaux d’évacuation, le manque d’entretien des avaloires, sont les principales raisons de ces inondations. Des cas d’infiltrations d’eau à l’intérieur de maisons ont été également signalés au niveau des Haouchs de l’ancienne ville de Bouira, à l’image de ceux de la rue de France et de la rue Foche. Les interventions de la Protection civile, des services de nettoyage de l'APC à l'aide d'engins et de l'ONA (Office national d'assainissement) avec un camion, ont permis d'éviter l'aggravation des dégâts. Les citoyens interpellent ainsi les autorités locales à agir d'urgence pour éviter toute mauvaise surprise pour les jours qui viennent, sachant qu'on est à la porte de la saison hivernale. «Les eaux de pluie ont emporté tout sur leur passage, notamment les ustensiles, les tabourets et autres objets qui se trouvaient dans la cour de la maison, provoquant même des dégâts et des infiltrations», témoigne Slimane, un habitant de la rue Foche. Notre interlocuteur précise que des équipes de la Protection civile se sont déplacés sur les lieux pour constater les dégâts et établir des rapports : «Les pompiers se sont déplacés hier vers 8h du matin, notamment pour libérer des avaloires bouchées et éviter plus de dégâts».

L’autoroute Est-ouest bloquée pendant plusieurs heures

Hier matin, peu avant 8 heures, un autre accident de la circulation a été enregistré sur l’autoroute Est-ouest près de la commune de Lakhdaria. Il s’agit d’un carambolage qui a impliqué six véhicules touristiques, qui s’est produit à l’entrée du tunnel de Bouzegza. Selon la Protection civile de Bouira, l’accident a fait cinq blessés qui ont été tous évacués à l’hôpital de Lakhdaria. L’état glissant de la route ainsi que le manque de visibilité sont les causes de cet accident qui a aussi provoqué un important embouteillage sur cet axe routier menant vers la capitale. Des milliers d’automobilistes ont été pris dans cet embouteillage pendant plusieurs heures. Les éléments de la Protection civile ainsi que ceux de la Gendarmerie nationale ont mis plusieurs heures pour évacuer les véhicules accidentés et libérer la route.

Oussama K.