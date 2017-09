Le cortège intercepté par les villageois d’El-Mahched

Par DDK | Il ya 23 minutes | 61 lecture(s)

À signaler, par ailleurs, que de retour de sa visite dans les communes d’El-Mokrani et Souk El-Khemis, le cortège du wali a été intercepté et arrêté sur la RN18, dans la commune d’Aïn Lahdjar, par un groupe de citoyens du village El-Mahched, qui portaient des pancartes et des emblèmes nationaux. À travers cette action, inattendue et qui a créé panique auprès des services de sécurité, les villageois protestataires réclamaient au wali l’accélération de l’opération de leur relogement dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP). À noter, enfin, que le wali s’est brièvement penché sur les doléances de ces citoyens et leur a demandé de constituer une délégation qui sera reçue au niveau du siège de la wilaya.

O. K.