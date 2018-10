L’APW réclame l’ouverture du campus d’Amizour

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Considérant que le secteur de l’éducation est «sérieusement menacé», les élus de l’Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa invitent, dans une résolution adoptée au terme des travaux de leur session ordinaire tenue lundi et mardi derniers, à prendre des mesures urgentes. À cet effet, ils réclament «la levée du gel sur tous les projets, un programme consistant pour l’aménagement et la réhabilitation des écoles primaires et le chauffage, un programme de grosses réparations des établissements de l’enseignement moyen et secondaire, l’augmentation de la dotation réservée au transport scolaire et cantines, un nouveau programme de désamiantage des établissements scolaires, équiper et augmenter le nombre d’unités de dépistage et de suivi». Dans une autre résolution relative à la rentrée universitaire, les élus de l’APW de Béjaïa estiment que le problème majeur a trait au devenir des campus universitaires d’Amizour et celui d’El-Kseur. «L’université, un établissement à caractère public, tenue par une gestion rationnelle et la rentabilisation de ses biens, doit impérativement procéder à l’ouverture du campus d’Amizour dans les plus brefs délais», lit-on dans la résolution approuvée à l’unanimité par les élus. Ces derniers soulignent que l’université doit être en adéquation avec le monde extérieur, c’est-à-dire, le marché du travail, et aspirer à être un pôle d’excellence dans les nouvelles technologies. Il est utile de rappeler que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait déclaré, le 17 juillet dernier depuis Mostaganem, que «le campus d’Amizour ouvrira ses portes en septembre 2018». Une annonce relayée quelques jours plus tard par le recteur de l’université de Béjaïa. Néanmoins, cette double annonce à propos de l’ouverture dudit campus cette année, estiment des élus UDS à l’APW de Béjaïa, «n’était que mensonge».

La déclaration sans suite du ministre…

Pour preuve, expliquent-ils dans une déclaration rendue publique dernièrement, «il n’est fait nullement référence d’une école supérieure des mathématiques à recrutement national à Amizour dans la circulaire ministérielle N°4 du 23 chaâbane 1439H, correspondant au 9 Mai 2018, relative à la préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l’année universitaire 2018/2019». Signalons que l’infrastructure, restée inopérante depuis maintenant plus de trois ans, dispose de grands moyens pédagogiques et didactiques. Elle comprend un auditorium de 1 000 places, 12 amphithéâtres, un centre de calcul de 28 salles, un bloc pédagogique de 27 salles, une bibliothèque de 750 places, 120 bureaux d'enseignants, une salle de soutenance de 180 places, un bâtiment administratif et une cité universitaire de 5 000 places. Concernant le campus d’El-Kseur, toujours en chantier, les élus estiment qu’il est «nécessaire de porter une réflexion sérieuse pour ne pas tomber dans les travers du campus d’Amizour, fermé pendant plus de trois ans», invitant l’administration rectorale à associer tous les acteurs pour anticiper tout conflit. Toujours au chapitre enseignement supérieur, les élus invitent les plus hautes autorités du pays à inscrire un véritable CHU au profit de la wilaya de Béjaïa pour que, soutiennent-ils, la faculté de médecine puisse dispenser une formation de qualité aux étudiants.

F. A. B.