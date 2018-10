Les assurances d’Ouyahia

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

«Le gouvernement travaille à une mise à jour de la Loi sur les hydrocarbures qui aboutira dans quelques mois avec comme objectif l’amélioration de l’attractivité, de l’exploration et de l’exploitation du domaine minier».

Telle est la déclaration faite, hier, par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors de son allocution d'ouverture des travaux du Sommet «Algeria Future Energy» qui se tient depuis hier à Alger. En effet, selon M. Ouyahia, l’amélioration de l’environnement global des affaires en Algérie «fait l’objet d’un programme de travail auquel le gouvernement est attelé dans plusieurs directions». Il est utile de souligner que le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, avait affirmé, récemment que, «quand on élabore une loi, on a toujours des difficultés pour la faire aboutir. Il vaut mieux que la phase de son élaboration dure pour qu’on puisse étudier tous les risques. Maintenant, on a introduit l’exploitation offshore et le non conventionnel. Actuellement, on arrive à la fin de la révision de la loi sur les hydrocarbures». D’autre part, le premier ministre a souligné que l’Algérie entend relever plusieurs défis énergétiques avec le concours de ses partenaires extérieurs, à travers une démarche articulée autour de quatre axes. Il s’agit, selon M. Ouyahia, de renouveler et de diversifier les ressources énergétiques nationales, de développer de nouveaux débouchés pour la production d’énergie, de développer l’industrie pétrochimique en aval de la production d’hydrocarbures et d’améliorer l’efficacité et la productivité de l’outil national dans le domaine des industries des hydrocarbures. À retenir que ce sommet du pétrole et du gaz, qui se tient sous le thème de «La diversification, l’innovation et l’investissement», s’étalera jusqu’à aujourd’hui. Il est co-organisé par la Sonatrach et la société britannique de conférences, d'expositions et de formation sur l'énergie et les infrastructures CWC. Cet événement regroupe des leaders mondiaux de l’industrie des hydrocarbures et des énergies renouvelables, ainsi que plusieurs ministres de l’Energie et les secrétaires généraux de l’OPEP et du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF).

S. S.